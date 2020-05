Tri citáty do pamätníka ministra Mareka Krajčího

Niekoľko slov v perexe, (ba ani niečo navyše), by nestačili na viac rozumu, ako je v nasledujúcich citátoch odporúčaných do ctenej neľúbosti pána ministra zdravotníctva.

Ondrej Prostredník, teológ a publicista ministrovi Marekovi Krajčímu píše o. i. : „Slovensko je sekulárny štát. Vaša politická vízia popiera tento pilier našej ústavnosti. Ako politik samozrejme môžete byť veriaci a je úplne super, keď Vás Váš špecifický typ viery posilňuje v tom, aby ste robili to najlepšie pre túto krajinu a jej ľudí. Vôbec, podľa mňa nevadí, ak sa ku svojej viere aj verejne ako politik priznáte a poviete akou je pre Vás motiváciou. Zároveň však ako politik nemôžete rozvíjať vízie o prevzatí moci ľuďmi Vašej viery. A už vôbec by ste nemali ľudí v politike, ktorí neveria ako Vy, zaraďovať do sféry služobníkov satana. To ste totiž vo Vašom rozhovore spomínali tiež a to je vyjadrenie s veľmi nebezpečným, rozdeľujúcim a škodlivým potenciálom“. (SME 30. 05. ´20).

Emeritný arcipbiskup Róbert Bezák ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu odkazuje o. i. : „Marek Krajčí spravil chybu, že vzal miesto, kam nepatrí. Ministrom zdravotníctva v súčasnej dobe nemôže byť veriaci človek. (...) Vedel som, že nemôžem byť riaditeľom podniku, lebo na to bolo treba mať stranícku knižku. Marek Krajčí teda nech bojuje ako veriaci, ale musí si uvedomiť, že tam neprišiel ako ten, kto chce urobiť veriacim celé Slovensko. Slovensko je z veľkej časti neveriace“ . (.týždeň 22/2020, 20. máj).

Odkaz z dejín Marekovi Krajčímu: „Temno v ruskej dedine. O hospodárstvo bude pečovať Boh. Moskva 20. dec. – Pod vlivom náboženskej sekty babtistov obyvateľstvo dediny Romanovka v záporožskej gubernii sa rozhodlo, že sa odoberie na cestu do kraja Kanaan. Prúd týchto pútnikov, väčšinou starcov, žien a detí opustili aj dedinu, nesúc na čele otvorené evenjelium. Dobytok zostal doma bez dozoru, poneváč kazatelia sľúbili, že o hospodárstvo bude pečovať boh. S veľkou námahou sa podarilo prinútiť dav ku návratu do dediny. Kazatelia boli zatknutí“. (Slovenský východ 21. 12. 1924).

Autor výberu citátov odkazuje premiérovi Igorovi Matovičovi, aby zjednal nápravu.

Tibor Ferko