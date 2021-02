Keď šašo je kráľom v krajine bezmocných

Titulku lepšie pristane šašo ako blázon. Šašo je nomenklatúrna funkcia v kráľovstve, blázon môže byť monokratom aj v demokracii, keď ho občania zvolia a strpia.

Na niekoľko kníh po stovkách strán by vydal reprint publikovaných, glos, komentárov, esejí zaoberajúcich sa premiérom Matovičom za rok jeho vládnutia. Bude práve rok na bilanciu. Pristavme sa len pri posledných dňoch. V stredu 25. februára namiesto toho, aby premiér povedal, ako prebieha rokovanie s odborníkmi, vystavil na obdiv graf, vždy ho používa ako osobnú zbraň pred útokmi nepriateľov. Čo bolo na grafe, všetko malo byť podľa mienky odborníkov. Ibaže nebolo. Od decembra, keď prevzal riadenie agendy covidu 19 do svojich rúk, argumenty odborníkov obchádzal, dokonca aj zosmiešnil. Richard Kollár, analytik dát publikoval, čo všetko nevieme o počtoch cez celú sieť vykonaných opatrení na zvládnutie moru. Ako dospel premiér k ukazovateľom na grafe, možno to nevie ani on, lebo mu to niekto pripravuje. Koaličným partnerom do toho nič, lebo najradšej LEN ON zvestuje informácie o stave nákazy a opatreniach, prípadne, keď sa mu to hodí, so svojím rovnako orientovaným rezortným ministrom alebo niektorým expertom.

Ozdobu Matovičovho profilu by sme mohli doplniť jeho sebastrednou gravitáciou, narcizmom, prejavmi psychopatie – to všetko a oveľa viac už napísali experti o jeho psychických stavoch a úchylkách. Pýtame sa len, ako je možné, koaliční partneri strpia osočovanie, šírenia bludov a z vlastného „straníckeho“ prostredia premiéra nepočuť hlasno znejúce slovo dosť! Lebo to nie je tak, ako toleruje premiérove zlyhania Sulík, že bol zvolený hlasom občanov a hotovo! Hotovo bude, keď Matovič už nebude.

Na Slovensku úspešne funguje svetoznámy GLOBSEC. Predstavuje jedno z piatich top fór pre medzinárodnú bezpečnosť vo svete. V naliehavej potrebe by mohla v záujme bezpečnosti krajiny usporiadať online konferenciu za účasti domácich imunológov, infektológov, politických analytikov, psychológov, dátových a iných analytikov za účelom definovania stavu bezpečnosti v krajine nielen v prípade covidu 19, ale aj postupov vlády riadenej fenoménom Matovič. Výzva na rekonštrukciu vlády by oslovila koaličné strany reagovať jasne a bez pardonu, keď chcú v danom zväzku zotrvať zvyšné tri roky. V opačnom prípade sa ujme slova opozícia, akože to už aj urobila spochybniteľným, ale uskutočniteľným referendom.

V celom spektre problémov je Igor Matovič ústredná postava. Sám chodí na tlačovky referovať, o čom chce a ako chce. Manipuluje vládou aj mienkou ľudí, dostáva krajinu späť do obdobia, keď o nej Madeleine Albrightová povedala, že je čiernou dierou v Európe. Nepotrebujeme nové voľby, všetci vieme prečo áno a prečo nie. Potrebujeme nové vedenie vlády občanmi zvolenými členmi koaličných strán. Poslúžiť pri zbavení našej bezmocnosti v danom stave je povinnosť a služba kráľovská.

Tibor Ferko