Dvestotisíc ruských vojakov v Michaľanoch

V Šarišských Michaľanoch. O stotisíc viac oproti vojakom, ktorí korzovali na okraji východných hraníc Ukrajiny.

Teológ Jakub Pavlús (Sme 24. 4. ´21) má pravdu, že som doketista, lebo sa mi to iba zdá, lebo títo vojaci nemajú ľudské telo. Lenže zmrazené ampulky vo obrovských škatuliach predstavujú to isté, čo predstavoval mráz z Kremľa, keď k nám v auguste 1968 so spojencami napochodovali sovietski vojaci v skutočnej veľkosti a sile. Po prvýkrát to bolo bez spojencov v roku 1944-45, prišli ako osloboditelia, ale vtedy platil bonmot, že keď zabiješ jedného, si vrah a keď milióny, si hrdina. Teraz sa špáram v dileme, čo znamenajú v mraze exportované vakcíny, neistotu alebo dobrú voľbu. Keďže som vo veci pako, nechám to na vedu.

Veda je správne slovo, lebo odtiaľto sa odvíja záškodníctvo bývalého premiéra, ktorý vítacím aktom na košickom letisku sprítomnil v našej krajine mrazený tovar z Ruska. Predtým však priamo z Moskvy na múre svojho blogu naškrabal vedcom, že sú idioti. Nie som vedec, ale toto si môžeme vyprosiť za poškodených a na rovinu treba povedať, aby si idiotstvo aplikoval na svoj ruský rubáš, z ktorého sa podnes nevyzliekol. Vakcíny nech si počkajú na svoj osud tam, kde práve sú, otázka zotrvania Igora Matoviča na vládnom poste však nepočká. Ako môže v demokratických pomeroch zotrvať na poste najdôležitejšieho rezortu politik, ktorý bez schválenia rezortu, resp. bez vedomia vlády, nakúpi tovar, o ktorom sú spory na celom svete a za peniaze, ktoré nepatria pani Pavlinke. Verejne sa priznal, že nepozná text obchodnej zmluvy, ktorý vyrokoval s pánom Kirilenkom. O čom potom rokoval, keď medicíne nerozumie a v biznise zverí dôveru a tajomstvá artiklu výlučne na obchodného partnera so širokou ruskou dušou? Tento, povedzme, nie priamo protištátny, ale neštátnický akt, nestačí na to, aby Igor Matovič ukončil svoje ministerské účinkovanie aj keby nebol práve na poste šéfa vládnej banky? Ako môže spravovať akýkoľvek rezort muž, ktorý nebol schopný napísať diplomovú prácu, azda zadá ekvivalent odbornosti na spravovanie financií druhým?

Nemá pravdu, Roman Pataj, inak renomovaný komentátor (Denník N 27. 4. ´21), že politickej strane nepristane podávať žaloby. Všetko, čo nie je v rozpore so zákonmi, dajme tomu aj s dobrými mravmi, znamená silu demokracie. Progresívcami podaná žaloba na Igora Matoviča, (ešte to isté aj mimoparlamentnou Dobrou voľbou), je výlučnosť iba preto, že nikto iný nevzal na seba riziko konať v záujme očistenia vlády od egomaniackeho krikľúňa. Keďže to nejde parlamentnou cestou, vieme prečo nie, nech vykoná spravodlivosť inštitúcia na ochranu bezpečnosti a validity právnych úkonov vo verejnom záujme. Nemôže nebyť zbavený zodpovednosti konateľ za netransparentné úkony vo veci nasťahovania dvestotisíc zmrazených vojačikov, nech aj boli vybavení účinnou spoľahlivou zbraňou na boj s covidom 19, lebo nestoja za toľkú štrapáciu pri voľbe iných možností

Tibor Ferko